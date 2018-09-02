Сделать шапку для группы вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт15 заявок225 просмотров

Требуется нарисовать шапку для городской группы вконтакте. 

Пожалуйста предлагайте вашу стоимость.

Выбор исполнителя - исходя из критериев оптимальной стоимости и наивысшего качества. 

Требования к исполнителю:

1. Более 3х месяцев на сайте

2. Наличие как минимум 3х отзывов.

3. Выполненные работы в портфолио.

4. Указание стоимости проекта.

7 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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