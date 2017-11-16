ocman

Осман Беитуллаев ocman

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб дизайн, Графический дизайн

почта:  [email protected]  

skype:  ocmanbey

Предоставляю услуги по разработке:

  • Дизайн сайтов
  • Баннерная реклама
  • Полиграфия
Гарантирую:

  • Cоблюдение сроков выполнения работы
  • Качественный,  современный дизайн
  • Постоянную связь
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

Alexx535
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Обновить дизайн лендинга. Добавить блок
Быстро и недорого выполнил заказ. Рекомендую 100% С коммуникацией вопросов нет, все оперативно
Спасибо за сотрудничество, приятно было поработать!
Ответный отзыв
remobill
Рустем 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Сделать баннер для сайта.
Отличный исполнитель, рекомендую.
Четко поставленная задача, оплата без задержек. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Дизайн страницы сайта
Качественно, креативно! Мне понравилось! Продолжаем работать
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
simodrey
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Дизайн для биллборда
супер
Все отлично!
Ответный отзыв
zacker2
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Визуализировать будущий вид того, или иного предмета, одеждый и т.п.
Все хорошо, рекомендую!
Отличный заказчик, приятное общение, оплата, в общем рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Логотипы и Знаки
4 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#207
Дизайн сайтов
4 отзыва
$10/час
от $50от 3 дней
#445
Фирменный стиль
1 отзыв
$20/час
от $10от 1 дня
#101
Верстка полиграфии
1 отзыв
$10/час
от $30от 3 дней
#173
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
#402
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $30от 3 дней
#486
Показать все услуги