Веб дизайн, Графический дизайн
почта: [email protected]
skype: ocmanbey
Предоставляю услуги по разработке:
- Дизайн сайтов
- Баннерная реклама
- Полиграфия
- Cоблюдение сроков выполнения работы
- Качественный, современный дизайн
- Постоянную связь
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Портфолио
- B2B CASH163 просмотра
- Интерфейс для СMS "QCust"231 просмотр
- Визитка BMW1806 просмотров
- Cookisy323 просмотра
- Анимированный баннер Skoda195 просмотров
- Листовки для салона красоты525 просмотров
- Постер Интерсат195 просмотров
- Скрепка228 просмотров
- Листовка для салона красоты185 просмотров
- Apple service377 просмотров
- Pets&Goods306 просмотров
- Разработка приложений245 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Быстро и недорого выполнил заказ. Рекомендую 100% С коммуникацией вопросов нет, все оперативно
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество, приятно было поработать!
$2
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель, рекомендую.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, оплата без задержек. Спасибо за сотрудничество.
$30
10 баллов
7 лет назад
Качественно, креативно! Мне понравилось! Продолжаем работать
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
7 лет назад
супер
Ответный отзыв
Все отлично!
$10
10 баллов
8 лет назад
Все хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятное общение, оплата, в общем рекомендую!
Логотипы и Знаки
4 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#207
Дизайн сайтов
4 отзыва
$10/час
от $50от 3 дней
#445
Фирменный стиль
1 отзыв
$20/час
от $10от 1 дня
#101
Верстка полиграфии
1 отзыв
$10/час
от $30от 3 дней
#173
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
#402
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $30от 3 дней
#486