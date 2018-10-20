Обновить дизайн лендинга. Добавить блок

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$20
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Завершен5 заявок258 просмотров

Сервисный центр service.zp dot ua занимается ремонтом телевизоров (кроме плазм и кинескопов ЭЛТ)

мы ремонтируем LED TFT ЖК телевизоры всех диагоналей.

опытные специалисты

сертифицированное оборудование

гарантия на работы

Блок о ремонте телевизоров должен быть вместо блока ПРОДАЖА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ НОУТБУКОВ

исходников сайта нет. кнопки и формы не нужны. Нужно убедительно показать, что мы телевизоры ремонтируем, проконсультировать можем и любой ремонт нам можно доверить

7 лет назад
Alexx535
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ocman
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Быстро и недорого выполнил заказ. Рекомендую 100% С коммуникацией вопросов нет, все оперативно
Спасибо за сотрудничество, приятно было поработать!

Заявки фрилансеров

ocman
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад