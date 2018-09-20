Сделать дизайн блока для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок249 просмотров

Для сайта https://arenda-konteinerov.moscow/ необходимо сделать дизайн блока http://joxi.ru/9E2pkvI9RaZgmY  по аналогии

с sklad.moscow http://joxi.ru/aD2PBjfpGkKMr3/ Подробное ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1mqLQt04PPdT-UohaRIFibLecpLpeYb2FUCXwd5zGW8I/edit?usp=sharing 

7 лет назад
Ezhkos
37 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 лет назад
$15
2 дня
Escrow
Интересное исполнение, не затягивал со сроками.
Константин, отличный заказчик. Предоставил понятное ТЗ, по итогу оплата моментальная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн-макет для пивоваренного завода «До встречи»

    Нужен новый дизайн корпоративного сайта для пивоваренного завода.  Требования: - Макеты для разрешений: &gt;=320px,  &gt;=768px, &gt;=1200px,  &gt;=1440px - Креативный подход. Смелый, дышащий, яркий, в то же время серьезный, "американский" FLAT дизайн ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Веб-дизайн информационного сайта

    $100

    Требуется дизайнер со вкусом для информационного сайта "Мамин Город". Требуется подобрать элементы дизайна: цвета, картинки, шрифты, изящные графические элементы, чтобы в совокупности был стильный, изящный сайт Адрес сайта: mamin.city (тестовая версия), включает ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте, для серьезного проекта требуется дизайнер сайтов с опытом работы.  Требование:  - желательно местоположение Харьков  - нужно связываться в скайпе  - портфолио  Оставляйте свой skype для обсуждение деталей.

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Различный дизайн. Создание графики

    Список заданий. 1. дизайн футболки для бега. Посыл. Футболка со смыслом PR ресурса и в тоже время связана с бегом (есть какие-то элементы). Пример https://c2n.me/3WkA1WX.jpg. Можно спереди и сзади что-то ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Изменить дизайн Wordpress сайта

    Добрый день, Есть сайт https://osteopat-obuchenie.ru/ , который внешне очень непривлекательно выглядит. Тема: Huber Child Версия: 1.0 Требуется привести его в "божеский" вид, по возможности особо не меняя структуры меню ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать шаблон для публикаций в социальных сетях

    Необходимо создать шаблоны публикаций в социальных сетях для аптеки.https://vk.com/yarhealthy , https://www.instagram.com/yarhealthy ?текущий формат публикаций не устраивает. В поисках новых идей и хорошего дизайна. Просьба приложить ваши работы и иметь возможность лично пообщаться.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать шапки на основе дизайна сайта для канала, группы, страницы

    $43

    Ищем web-дизайнера.  Необходимо сделать шапку на основе дизайна сайта http://dm-belskiy.ru/ для:  -канала на youtube - https://www.youtube.com/channel/UCZIZlq8BwYnM9M26owBxcKQ;  -группы вконтакте - https://vk.com/dm_belskiy  - страницы facebook - https://www.facebook.com/dmbelskiyPRO/  Оплата 2000-3000 рублей, на карту или электронный кошелек.  В ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад