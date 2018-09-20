Нужен новый дизайн корпоративного сайта для пивоваренного завода. Требования: - Макеты для разрешений: >=320px, >=768px, >=1200px, >=1440px - Креативный подход. Смелый, дышащий, яркий, в то же время серьезный, "американский" FLAT дизайн ...
Сделать дизайн блока для сайта
Для сайта https://arenda-konteinerov.moscow/ необходимо сделать дизайн блока http://joxi.ru/9E2pkvI9RaZgmY по аналогии
с sklad.moscow http://joxi.ru/aD2PBjfpGkKMr3/ Подробное ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1mqLQt04PPdT-UohaRIFibLecpLpeYb2FUCXwd5zGW8I/edit?usp=sharing
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