Здравствуйте, для серьезного проекта требуется дизайнер сайтов с опытом работы. Требование: - желательно местоположение Харьков - нужно связываться в скайпе - портфолио Оставляйте свой skype для обсуждение деталей.
Веб-дизайн информационного сайта
Требуется дизайнер со вкусом для информационного сайта "Мамин Город". Требуется подобрать элементы дизайна: цвета, картинки, шрифты, изящные графические элементы, чтобы в совокупности был стильный, изящный сайт
Адрес сайта: mamin.city (тестовая версия), включает 4 раздела: Общение (статьи, обзоры, истории мам), Впечатления (события в городе для детей, куда сходить, чем занять себя), Места (справочник детских мест города), Предложения (Акции/Скидки на детские товары).
В каком стиле мне бы хотелось: примеры
1) www.pinterest.ru/pin/315392780150695160(здесь есть красивые элементы, линии, картинки, кружочки, есть тема, которая
соблюдается, элемент карта представлен дизайнерски, а не стандартно)
2) https://dribbble.com/shots/3544535-Beambox-Homepage/attachments/787614- такой современный стиль, элементы картинок
3) https://ru.pinterest.com/pin/315392780149653336/есть стиль и вкус
Что касается цены, наверно, вы скажите что для профессионального дизайнера это мало, и вместе с тем, проект носит социальную функцию, делаю его сама - я мама в декретном отпуске, поэтому больше заплатить не могу, но надеюсь, что такой дизайнер найдется, который сделает вклад и пополнит список своих работ и портфолио именно информационным сайтом, что весьма редко бывает, сколько портфолио не листала, не видела такого типа сайтов.
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