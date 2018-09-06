Веб-дизайн информационного сайта

Требуется дизайнер со вкусом для информационного сайта "Мамин Город". Требуется подобрать элементы дизайна: цвета, картинки, шрифты, изящные графические элементы, чтобы в совокупности был стильный, изящный сайт

Адрес сайта: mamin.city (тестовая версия), включает 4 раздела: Общение (статьи, обзоры, истории мам), Впечатления (события в городе для детей, куда сходить, чем занять себя), Места (справочник детских мест города), Предложения (Акции/Скидки на детские товары).

В каком стиле мне бы хотелось: примеры

1) www.pinterest.ru/pin/315392780150695160(здесь есть красивые элементы, линии, картинки, кружочки, есть тема, которая

соблюдается, элемент карта представлен дизайнерски, а не стандартно)

2) https://dribbble.com/shots/3544535-Beambox-Homepage/attachments/787614- такой современный стиль, элементы картинок

3) https://ru.pinterest.com/pin/315392780149653336/есть стиль и вкус

Что касается цены, наверно, вы скажите что для профессионального дизайнера это мало, и вместе с тем, проект носит социальную функцию, делаю его сама - я мама в декретном отпуске, поэтому больше заплатить не могу, но надеюсь, что такой дизайнер найдется, который сделает вклад и пополнит список своих работ и портфолио именно информационным сайтом, что весьма редко бывает, сколько портфолио не листала, не видела такого типа сайтов.