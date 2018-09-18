Проект - многостраничный сайт по сертификации ISO. _ttps://cert-russia.ru/ Нужна консультация UX/UI дизайнера по данному сайту: юзабилити, подаче информации, возможно доработать/сменить текущий дизайн
Нарисовать суперсовременный дизайн + адаптивные макеты
Нужно нарисовать современный дизайн для 2 сайтов. Первый сайт это редизайн старого. Второй это новый.
Нужно всё! Современный дизайн, адаптивные макеты. Работы очень много и она очень интересная. Заказчик - известный бренд.
При создании дизайна нужно учесть что у обоих сайтов будет CMS joomla.
Подробные технические задания для дизайнера составлены, будут предоставлены исполнителю.
Нужен дизайнер для выполнения задач по обоим сайтам!
Выбранный исполнитель
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