Нарисовать суперсовременный дизайн + адаптивные макеты

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки225 просмотров

Нужно нарисовать современный дизайн для 2 сайтов. Первый сайт это редизайн старого. Второй это новый.

Нужно всё! Современный дизайн, адаптивные макеты. Работы очень много и она очень интересная. Заказчик - известный бренд.

При создании дизайна нужно учесть что у обоих сайтов будет CMS joomla.

Подробные технические задания для дизайнера составлены, будут предоставлены исполнителю.

Нужен дизайнер для выполнения задач по обоим сайтам!

Joomla
7 лет назад
mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
23 дня назад
7 лет назад
$1200
14 дней
Самое главное в нашей работе - скорость и качество, чтобы было минимум правок или вообще не было. Только работая с Серафимой макеты всегда готовы раньше предполагаемых сроков, а правок в этот раз вообще не было!
Хотите чтобы ваш дизайн верстал и программировал самый классный исполнитель, да еще и заказы вам давал интересные? Это - Роман. И он заслуживает моей наивысшей оценки. Спасибо. И до новых заказов.

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
23 дня назад
7 лет назад