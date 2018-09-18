Нарисовать суперсовременный дизайн + адаптивные макеты

Нужно нарисовать современный дизайн для 2 сайтов. Первый сайт это редизайн старого. Второй это новый.

Нужно всё! Современный дизайн, адаптивные макеты. Работы очень много и она очень интересная. Заказчик - известный бренд.

При создании дизайна нужно учесть что у обоих сайтов будет CMS joomla.

Подробные технические задания для дизайнера составлены, будут предоставлены исполнителю.

Нужен дизайнер для выполнения задач по обоим сайтам!