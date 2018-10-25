Требуется дизайнер для разработки лендинга и логотипа
Редизайн сайта
Проект - многостраничный сайт по сертификации ISO.
_ttps://cert-russia.ru/
Нужна консультация UX/UI дизайнера по данному сайту: юзабилити, подаче информации, возможно доработать/сменить текущий дизайн
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