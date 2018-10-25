Редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок260 просмотров

Проект - многостраничный сайт по сертификации ISO.

_ttps://cert-russia.ru/

Нужна консультация UX/UI дизайнера по данному сайту: юзабилити, подаче информации, возможно доработать/сменить текущий дизайн

7 лет назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
$350
15 дней
Алексей, спасибо огромное! В работе с Вами увидел профессионализм, грамотный и современный подход к редизайну сайта, соблюдение сроков, способность увидеть и сфокусировать внимание на нужном продукте потенциальных потребителей наших услуг. Буду рад дальнейшему сотрудничеству! Рекомендую!
Александр постоянно на связи, предоставляет всю информацию по проекту, правки по существу. Сотрудничеством доволен, спасибо!

Заявки фрилансеров

alpet
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16 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов

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