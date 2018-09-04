Специалист в Unity3D, WebGL, Frontend. Кастомизация 3D туров. Дизайн.

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Ищем специалиста в технологии Unity 3D, WebGL, Frontend.

Задачи:

  • кастомизировать 3D тур. Пример: https://www.imaginus-web.com/example
  • улучшить дизайн
  • создать инструкцию- подсказку для пользователя.
О компании:

VR, AR разработка. Создаем 3D туры на основе технологий WebGL.

Сцена ЗD туров состоит из: модели, текстуры, вида из окна (HDRI); стандартный контроллер(first person controller).

Unity
7 лет назад
ImaginusVR
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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