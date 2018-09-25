Лендинг «Золото 21 Век»

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок1164 просмотра
#1$90

Всем привет! =)

 

Конкурс продлен до 23 сентября (включительно). Если Вы хотите поучаствовать, но не успеваете – пишите ЛС – подождем.

 

По результатам конкурса, Вы не только получаете оплату, но и постоянные заказы. Ищем себе ОТВЕТСТВЕННОГО, адекватного веб-дизайнера в приятный коллектив. Заказов будет много.

 

ТЗ прикреплен в файле Word.

Будут вопросы – в ЛС.

7 лет назад
palladiumlab
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

yuliyanovskaya
32 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
#1
Юлия супер-дизайнер! Отлично понимает ТЗ, есть чувство стиля, и в подходе чувствуется идея. Проблем не было вообще. Особенно порадовали: коммуникабельность и скорость исполнения правок. Однозначно – рекомендую.
Андрей - отличный заказчик и очень приятный в общении человек)) Профессионально составленное ТЗ, четкая постановка задачи. Оперативно внес правки и принял работу, всегда на связи. Оплата прошла сразу после сдачи работы. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

yuliyanovskaya
32 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
#1