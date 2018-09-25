Есть сайт, выполненные в wordpress В нем нужно создать новую заглавную страницу и одно дополнительную страницу. детальное ТЗ - предварительно выбранному специалисту
Лендинг «Золото 21 Век»
Всем привет! =)
Конкурс продлен до 23 сентября (включительно). Если Вы хотите поучаствовать, но не успеваете – пишите ЛС – подождем.
По результатам конкурса, Вы не только получаете оплату, но и постоянные заказы. Ищем себе ОТВЕТСТВЕННОГО, адекватного веб-дизайнера в приятный коллектив. Заказов будет много.
ТЗ прикреплен в файле Word.
Будут вопросы – в ЛС.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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