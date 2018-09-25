Лендинг «Золото 21 Век»

# 1 — $ 90

Всем привет! =)

Конкурс продлен до 23 сентября (включительно). Если Вы хотите поучаствовать, но не успеваете – пишите ЛС – подождем.

По результатам конкурса, Вы не только получаете оплату, но и постоянные заказы. Ищем себе ОТВЕТСТВЕННОГО, адекватного веб-дизайнера в приятный коллектив. Заказов будет много.

ТЗ прикреплен в файле Word.

Будут вопросы – в ЛС.