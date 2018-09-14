Дизайн каталога услуг + верстка

Нужно отрисовать дизайн для информационного сайта-статейника. Напишите, какую цену просите за дизайн 3 страниц и скиньте 3 примера дизайна статейного сайта (не коммерческого, а именно информационного), который вы делали (желательно ссылку на уже готовый сайт); ...