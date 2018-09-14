Дизайн каталога услуг + верстка

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок215 просмотров

Добрый день

Нужно сделать дизайн для сайта каталога фирм (точнее их услуг) + html верстка и насадка на шаблоны.

- Дизайн должен быть строгий, удобный и главное современный.

- Дизайн должен быть адаптивный для мобильных телефонов, планшетов и т.д.

- Верстка должна быть легкой. Главное, чтоб сайт быстро работал

Движок уже готов, урл пошлю в личных сообщениях

HTML
7 лет назад
finita
Фарид 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$120
10 дней
Заказывал дизайн и верстку. Огромное спасибо! Все было сделано быстро и вовремя. Стильно и современно
Отличный заказчик, всегда был на связи, оплату производил вовремя. Спасибо. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад