Добрый день! Делаю картины на заказ! Нужен дизайн для сайта. Где можем обсудить ? С уважением, Владислав
Дизайн каталога услуг + верстка
Добрый день
Нужно сделать дизайн для сайта каталога фирм (точнее их услуг) + html верстка и насадка на шаблоны.
- Дизайн должен быть строгий, удобный и главное современный.
- Дизайн должен быть адаптивный для мобильных телефонов, планшетов и т.д.
- Верстка должна быть легкой. Главное, чтоб сайт быстро работал
Движок уже готов, урл пошлю в личных сообщениях
Выбранный исполнитель
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