Требуется разработка дизайна сайта по прототипам

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки172 просмотра

Дизайн сайта (главная и 5 внутренних - есть готовые прототипы)

Качество выполненной работы должно быть не ниже работ из Вашего портфолио!

Итоговые макеты должны быть каждый в отдельном файле psd (в слоях)

7 лет назад
seolity
Денис 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

boyko_dmitriy
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$105
10 дней
Дмитрий ответственный и опытный дизайнер, рекомендую!
Приятно работать с таким человеком. Рекомендую ;)

Заявки фрилансеров

boyko_dmitriy
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад