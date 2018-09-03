Правка обзора тура для ла лига сезон 2018–2019

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка146 просмотров

Здравствуйте.Есть файл в psd про ла лига сезон 2018–2019, в нем есть в центре большой логотип, его надо изменить и размножить с 1 по 40 тур, так же один раз сохранить любой тур в psd

7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Расми, благодарю за сотрудничество! Прекрасная работа. Оперативность и качество! Рекомендую другим заказчикам!
Сергей - отличный заказчик, четко поставил задачу и быстро оплатил. Работать одно удовольствие!

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ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад