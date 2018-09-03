Дизайн лендинга- торговое оборудование.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок239 просмотров

Добрый день. Нужно нарисовать дизайн лендинга. Тематика-торговое оборудование. По срокам - в течении суток. Стоимость -3000 руб. Прикрепляйте свои работы при отписке по проекту. 

7 лет назад
yufer
50 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров