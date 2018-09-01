Создание лендинга для продажи 1 ассортимента товара. Несколько слайдов. Цена, небольшое описание товара Условия доставки (Фото имеется, но возможно подыскать в более хорошем качестве) Стартовая, главная красочная страница призывающая совершить ...
Нужен дизайн 6 страниц без главной
Доброго времени суток. Не читая задание можете даже не писать. Кидайте 3 своих лучших работы( не нужно кидать в пример интернет магазины)
Мы ищем дизайнера который сможет реализовать такой же уровень дизайна как на этих сайтах.
Мы хотим что бы взяли в пример сайты дальше и сделали современный и креативный дизайн. https://www.jam3.com/ https://locomotive.ca/en - на этом сайте нам нравятся больше всего шрифты. https://vintage.com.ua/about-vintage - тут мне нравится то что не экран не перегружен лишним, но в то же время выглядит стильно, все внимание уделяется нужной информации, так же, таким образом получается сделать крутой FRONT-END эффекты. https://webakula.ua/service/ - Примерно что то такое хотелось бы видеть в разделе service. Раздел на 3 части как вариант, у в сервисе будет 3 услуги Marketing, Web, Branding(эти страницы будут с одинаковым дизайном, так что когда будете делать страницу, можете взять любую из них), подробная структура сайта по которому нужно создать дизайн прикреплена файлом. https://good-morning.no/services/ - здесь нам нравится сама структура страницы servis, она нам подходит. Как вариант можно оформлять похоже и добавить туда вариант с примера выше.
Нам нужен редизайн для нашей веб студии в таких же стилях, на таком же уровне, если у вас не достаточно скила, не пишите нам, не тратьте ни свое, ни наше время. Мы прикрепляем файл с структурой некоторых страниц, что бы вы могли примерно понять объем работы. Нам нужно 6 страниц с уникальным дизайном, подробности в файле. Так же, если вы отлично справитесь с работой, мы привлечем вас на последующие проекты.
Спасибо за внимание!
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