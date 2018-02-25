К каждой работе подхожу с максимальной внимательностью и ответственностью. Готов приступить уже сегодня. Пишите, обсудим все в подробностях!
Портфолио
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Мои контакты
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Email - [email protected]
Skype - korolenko99
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Портфолио
- Snailette (лого+фирменный стиль+брендбук)552 просмотра
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
7 лет назад
Современный дизайн, собственный стиль. рекомендую.
Ответный отзыв
Все хорошо, спасибо)