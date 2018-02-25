К каждой работе подхожу с максимальной внимательностью и ответственностью. Готов приступить уже сегодня. Пишите, обсудим все в подробностях!

Портфолио

Website - http://lychov.com

Behance - https://www.behance.net/lychov

Dribbble - https://dribbble.com/lychov

Мои контакты

Telegram - https://t.me/lychov

Email - [email protected]

Skype - korolenko99

https://mssg.me/lychov