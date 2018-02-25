lycha

Евгений Лычёв lycha

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
К каждой работе подхожу с максимальной внимательностью и ответственностью. Готов приступить уже сегодня.  Пишите, обсудим все в подробностях! 

Портфолио

Website - http://lychov.com

Behance - https://www.behance.net/lychov

Dribbble - https://dribbble.com/lychov

Мои контакты

Telegram - https://t.me/lychov

Email - [email protected]

Skype - korolenko99

https://mssg.me/lychov

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Портфолио

Отзывы заказчиков

audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Landing page
Современный дизайн, собственный стиль. рекомендую.
Все хорошо, спасибо)
Ответный отзыв