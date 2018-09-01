Хотел бы воспользоваться вашим профессионализмом.

А именно нужны красивые картинки и общий дизайн.

Сейчас я реорганизовую свою фирму, для етого мне нужна помощь, так как в некоторых понятиях слабо разбираюсь.

Работаем с железом, изготавливаем кованые ворота и много других изделий

Первым делом решил показивать свои работи в интернете и скажу удачно, но теперь хочу все сделать красиво

В первую очередь нужно красиво оформить сайт, я все сделал и все создал, но увы не умею рисовать красиво.

Пока мне от вас нужны только картинки, вот я у файле все постарался детально обяснить какие именно картинки нужны.

Прочтите файл, и скажите возьметесь вы за работу и сколько это будет стоить.

Адаптивом, продвижением, магазином занимаюсь сам, но у меня очень хромает дизайн

Точно нужно будет общая айдентика - здесь нужны будут картинки не только на сайт но и на рекламы соцсетей и офлайн реклам, банера визитки и т д.

Я постараюсь не нагружать тебя лишним, а буду четко давать все размеры картинок, и то что хочу.

Ворлдовский файл я только начал печатать, так что там еще не все...