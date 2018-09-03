Нужен дизайнер

$48
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки219 просмотров

Нужно будет нарисовать дизайн сайта (landing page) 

Оплата  3300 рублей. 

Необходимая тематика - Тренажеры. 

Срок изготовления нужен оперативный, необходимо, чтобы все готово было к 9:00 по Мск 04.09.2018 

Работу необходимо предоставить в формате .PSD 

7 лет назад
igrigora
Игорь 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$48
3 дня
Отличная работа. Сделано качественно, цветовая гамма подобрана отлично, креатив на уровне, по срокам работа была выполнена максимально оперативно.
Чётко поставленная задача, лёгкое общение. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.

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vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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