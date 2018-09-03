Необходимо предложить и реализовать новый дизайн сайта. http://obmenvalut.spb.ru/ Дизайн делаем по ПК, планшет и смартфоны. Центральная часть с курсами валют (обвел рамкой) по функционалу устраивает, поэтому в новом дизайне она должна ...
Нужен дизайнер
Нужно будет нарисовать дизайн сайта (landing page)
Оплата 3300 рублей.
Необходимая тематика - Тренажеры.
Срок изготовления нужен оперативный, необходимо, чтобы все готово было к 9:00 по Мск 04.09.2018
Работу необходимо предоставить в формате .PSD
Выбранный исполнитель
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