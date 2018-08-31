Создание 3Д обложек для инфопродуктов, визуализация, продающие дизайны

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки164 просмотра

Необходимо создать  3Д продающие дизайны коробок для инфопродуктов.

Тематика бизнес, инфобизнес, сделать нужно качественно и быстро.

Также нужен дизайн для страниц подписки,лендингов.

Дизайн нужно адаптировать к Платформе лп -конструктору.

Вообщем работа по дизайну будет регулярно.

Если вы работали с нишей инфобизнеса и есть опыт пишите.

Стоимость работ договорная.Но цены должны быть адекватными.

Можем связаться по скайпу. 

Предлагайте цены на дизайн 1 обложки,коробки и 1й подписной страницы.

Приложите примеры работ.

7 лет назад
mihele317
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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