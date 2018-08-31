Необходимо предложить и реализовать новый дизайн сайта. http://obmenvalut.spb.ru/ Дизайн делаем по ПК, планшет и смартфоны. Центральная часть с курсами валют (обвел рамкой) по функционалу устраивает, поэтому в новом дизайне она должна ...
Создание 3Д обложек для инфопродуктов, визуализация, продающие дизайны
Необходимо создать 3Д продающие дизайны коробок для инфопродуктов.
Тематика бизнес, инфобизнес, сделать нужно качественно и быстро.
Также нужен дизайн для страниц подписки,лендингов.
Дизайн нужно адаптировать к Платформе лп -конструктору.
Вообщем работа по дизайну будет регулярно.
Если вы работали с нишей инфобизнеса и есть опыт пишите.
Стоимость работ договорная.Но цены должны быть адекватными.
Можем связаться по скайпу.
Предлагайте цены на дизайн 1 обложки,коробки и 1й подписной страницы.
Приложите примеры работ.
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