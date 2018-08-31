Дизайн главной странички

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки256 просмотров

Нужно сделать диз главной страницы

Красочно, с инфографикой, (возможно мультяшно с персонажами)

Тематика - подбор и обучение персонала

Лого не нужно

В заявке просьба показывать свои похожие по стилю работы или давать ссылку на портфолио

Оплата: Приват, WM, PayPal, Qiwi

Студии не рассматриваю

7 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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