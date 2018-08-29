Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт39 заявок312 просмотров

Веб дизайнер – для создания уникального адаптивного дизайна сайта по заданным критериям. Сайт многостраничный с большим перечнем услуг 

- Умение рисовать по сетке Bootstrap 

- Умение делать прототип будущего сайта 

- UX/UI навыки 

Возможность и желание вносить правки до получения идеального дизайна.

Bootstrap
7 лет назад
ANDREI191
Андрей 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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