Требуется разработать "под ключ" корпоративный сайт с элементами интернет-магазина. Кол-во товаров примерно 3-4 тыс. штук. Информация о товарах будет предоставлена в виде Excel таблицы. Индивидуальный дизайн обязательно. ТЗ будет ...
Дизайн сайта
Веб дизайнер – для создания уникального адаптивного дизайна сайта по заданным критериям. Сайт многостраничный с большим перечнем услуг
- Умение рисовать по сетке Bootstrap
- Умение делать прототип будущего сайта
- UX/UI навыки
Возможность и желание вносить правки до получения идеального дизайна.
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