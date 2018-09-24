Дизайн внутренней

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка155 просмотров

Сделать дизайн внутренней с формой захвата там будет фото + контакты для связи.

ТЗ в скайпе скину.

7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$10
1 день
Алексей блестяще справился с заданием.
Спасибо за проект))

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад