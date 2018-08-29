Предложить графическую концепцию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок327 просмотров

Нужна свежая идея для редизайна сайта www.aerosib.ru.

Просим не принимать за основу графику нашей видеопрезентации .

Не стесняйтесь предложить что-то необычное. Нетривиальное.

Не обязательное следовать Лебедеву

https://pulkovoairport.ru/  -нам не нравится

Посмотрите разное

http://www.vtmt.org/en/

http://aircharter.agency/?yclid=5012090571195435469

https://www.cdek.ru/

7 лет назад
AerosibMoscow
Екатерина 
42 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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