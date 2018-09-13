Дизайн детейлинг студии

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок261 просмотр

Нужен дизайн для детейлинг студии.

Нужно 2 макета - главная и внутр страница.

Главная страница должна быть оформлена в стиле Landing Page с блоками для максимальной конверсии.

Внутр страница - это страница под каждую услугу

Есть готовый логотип в векторе - Прикладываю к заданию.

Есть основные требования\пожелания по дизайну - Прикладываю к заданию.

Срок - неделя

Бюджет - 75 ВМЗ

Оплата желательно вебмани, могу рассмотреть впринципе и приват

7 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
7 лет назад
$75
5 дней
Отлично сделанная работа. Всем осталась довольна
Алина отличный заказчик! Четко поставлена задача, человек знает, что хочет получить в итоге, это очень облегчает работу. Заказчик приятен в общении, оплата последовала незамедлительно после утверждения проекта. Рекомендую всем, буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
7 лет назад

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