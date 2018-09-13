Дизайн детейлинг студии

Нужен дизайн для детейлинг студии.

Нужно 2 макета - главная и внутр страница.

Главная страница должна быть оформлена в стиле Landing Page с блоками для максимальной конверсии.

Внутр страница - это страница под каждую услугу

Есть готовый логотип в векторе - Прикладываю к заданию.

Есть основные требования\пожелания по дизайну - Прикладываю к заданию.

Срок - неделя

Бюджет - 75 ВМЗ

Оплата желательно вебмани, могу рассмотреть впринципе и приват