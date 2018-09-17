Необходимо отрисовать сайт. Лендинг пейдж

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен46 заявок379 просмотров

Рассматриваются только кандидаты с указанием стоимости работы и с ссылкой на портфолио

7 лет назад
guest_14875908212078
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$80
4 дня
Приятная и быстрая работа, все правки вносились вовремя. Работа до полного утверждения! Рекомендую!!!
Работа с Максимом доставляла исключительно положительные эмоции. Интересный проект, все правки были только по делу, постоянная связь. Было приятно поработать и конечно же, мои рекомендации к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад

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