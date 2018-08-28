Создание вебсайта (медицинская тематика) с "0"

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок245 просмотров

Задача состоит в создании полнофункционального вебсайта (медицинская тематика, клиника ЭКО) с абсолютного "0".

Основные требования :

- платформа - WordPress,

- максимум конверсий с сайта - как это будет реализовано?

- максимальная юзабилити - как это будет реализовано?

- приятный, запоминающийся дизайн в рамках корпоративного брендинга компании,

- различные форы: обратной связи, записи на прием, анкеты, т.п.,

- создание закрытого раздела для пациентов (membership),

- оптимизация выгрузки страниц сайта - PageSpeed > 90%, YSlow > 90%, скорость загрузки страниц не выше 2-3 сек.

- многоязычность (средствами WPML),

- адаптивный дизайн,

- оптимизация под SEO (на базе Yoast SEO Premium)

В предложениях указывать сроки, стоимость, и как Вы сможете реализовать п.п. 2) и 3) выше (конверсия, юзабилити).

Спасибо!

WordPress
7 лет назад
dp920374
Дмитрий 
55 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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