Срисовать макеты двух страниц (пк и моб)

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Закрыт17 заявок278 просмотров

Добрый день!

необходимо срисовать один в один макеты двух страниц сайта

Пк версия:

- Услуга https://vetdoctor.kiev.ua/services/336257/

- Статья https://vetdoctor.kiev.ua/rvota-u-sobaki/

Моб версия:

Оплата - договорная

Сроки - 1-дня

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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