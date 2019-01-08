Дизайн криптовалютной биржи

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен41 заявка381 просмотр

Требуется создать дизайн криптовалютной биржи по прототипу, сделанному в Axure. Прототип имеет много мелких деталей, которые нужно внимательно изучить. 

Исполнитель должен быть готов работать до полного согласования результата. Предоплаты нет. Оплата высокая, по договоренности. Возможна поэтапная оплата, после утверждения части работы.

7 лет назад
guest_15311956873181
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

leemoore
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
7 лет назад
$250
8 дней
Работа выполнена хорошо.
Понятное ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую, как порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

leemoore
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
7 лет назад