Редизайн сайта (создание адаптивного шаблона)

Необходимо создать адаптивный дизайн сайта визитки.

На данный момент есть сайт со старым дизайном, его необходимо полностью переделать.

Привязки к движку нету, можете предлагать тот, на котором вам проще сделать шаблон.

Можно взять готовый шаблон и его подправить, отредизайнить...

Если есть вопросы, то пишите