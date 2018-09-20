Редизайн сайта (создание адаптивного шаблона)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок420 просмотров

Необходимо создать адаптивный дизайн сайта визитки.

На данный момент есть сайт со старым дизайном, его необходимо полностью переделать.

Привязки к движку нету, можете предлагать тот, на котором вам проще сделать шаблон.

Можно взять готовый шаблон и его подправить, отредизайнить...

Если есть вопросы, то пишите

7 лет назад
VictorK
Виктор 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

fournineteen
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
2 дня
Очень ответственный исполнитель, профессионал своего дела. Сделал всё очень грамотно и в указанный срок. Ещё бесплатно помог удалённо настроить. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество, очень приятно работать! Конструктивные правки, постоянно на связи, без каких-либо проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

fournineteen
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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