Нарисовать Landing под вебинар

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок270 просмотров

Необходимо нарисовать лендинг для вебинара для десктоп версии и мобильной. 

Прототип вы можете посмотреть по ссылке. 

https://app.moqups.com/[email protected]/jofhXWoCE5/view/page/a9631048b

Там примерно 4-5 экранов. 

Референс http://pavelrakov-mk.ru/gc/womansuccess/

Нужно сделать на таком же уровне, точно не хуже. 

Стоковые иконки и шаблонные ходы не нравятся. 

Следовать прототипу не обязательно. Надо, чтобы было красиво. 

Кстати, если вы дочитали до сюда, напишите первым комментарием - "Ай, на най най на". 

По срокам. Хочется получить завтра до 20-00 выполненную работу, ибо если сесть и делать, то 5 экранов не так много времени, если не отвлекаться и у вас не горят другие заказы.

Бюджет предлагайте. 

В ответном комментарии скиньте 2 лучших ваших дизайна за последние пол года. 

7 лет назад
eddiorel
Эдуард 
32 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

LiesVie
Алена 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв
7 лет назад
$75
1 день
Алена очень ответственный исполнитель, сделала в срок как и обещала. Никуда не пропадала и была постоянно на связи. У нее большой потенциал, не смотрите, что мало работ в портфолио, результат получил хороший. Очень порадовали сроки исполнения. Внесла все комментарии, которые говорил. Очень рекомендую.
Эдурад точно ставит задачу над которой нужно работать, постоянно на связи. Работу оплатил в полном объеме.

Заявки фрилансеров

LiesVie
Алена 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв
7 лет назад

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