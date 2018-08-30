Нарисовать Landing под вебинар

Необходимо нарисовать лендинг для вебинара для десктоп версии и мобильной.

Прототип вы можете посмотреть по ссылке.

https://app.moqups.com/[email protected]/jofhXWoCE5/view/page/a9631048b

Там примерно 4-5 экранов.

Референс http://pavelrakov-mk.ru/gc/womansuccess/

Нужно сделать на таком же уровне, точно не хуже.

Стоковые иконки и шаблонные ходы не нравятся.

Следовать прототипу не обязательно. Надо, чтобы было красиво.

Кстати, если вы дочитали до сюда, напишите первым комментарием - "Ай, на най най на".

По срокам. Хочется получить завтра до 20-00 выполненную работу, ибо если сесть и делать, то 5 экранов не так много времени, если не отвлекаться и у вас не горят другие заказы.

Бюджет предлагайте.

В ответном комментарии скиньте 2 лучших ваших дизайна за последние пол года.