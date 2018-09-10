Уникализировать лендинг

Есть лендинг, есть его полная копия (другие телефоны и контакты). Хотим параллельно рекламировать оба лендинга. В дальнейшем планируем проводить некие АВ тесты для улучшения конверсии (менять местами блоки, заголовки менять и т.д.)

Собственно, задача:

Нужно изменить внешний вид копии (шрифты, цветовая гамма, логотип подправить быть может, может что-то еще).

При этом должна сохраниться его адаптивность под мобилы.