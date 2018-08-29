Нужен дизайнер

Нужно будет нарисовать дизайн сайта (landing page)

Оплата 2500 рублей.

Необходимая тематика - Тренажеры.

Срок изготовления нужен оперативный, необходимо, чтобы все готово было к 19:00 по Мск 02.09.2018

Работу необходимо предоставить в формате .PSD

Исполнителя выберу завтра к вечеру.

В первую очередь буду рассматривать тех дизайнеров, которые уже работали с подобным направлением.

Когда будете отправлять отклик, прошу прикрепить примеры работ.

Детали обсуждаются уже с кандидатами.