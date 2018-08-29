Нужен дизайнер

$36
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки295 просмотров

Нужно будет нарисовать дизайн сайта (landing page) 

Оплата  2500 рублей. 

Необходимая тематика - Тренажеры. 

Срок изготовления нужен оперативный, необходимо, чтобы все готово было к 19:00 по Мск 02.09.2018 

Работу необходимо предоставить в формате .PSD 

Исполнителя выберу завтра к вечеру.

В первую очередь буду рассматривать тех дизайнеров, которые уже работали с подобным направлением. 

Когда будете отправлять отклик, прошу прикрепить примеры работ. 

Детали обсуждаются уже с кандидатами.

7 лет назад
igrigora
Игорь 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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