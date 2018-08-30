Дизайн сайта Wordpress

  1. Биржа фриланса
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Закрыт8 заявок251 просмотр

Требуется дизайн сайта на Wordpress http://защитабетона70.рф ПОД КЛЮЧ, С ВЕРСТКОЙ, НАТЯЖКОЙ, НАСТРОЙКОЙ ФОРМ. Конечное ТЗ сформируем в процессе. Возможна адаптация, на основе любого платного или бесплатного шаблона. Хотелось бы подешевле. В дизайн нужно вписать кнопку заказа звонка, кнопку оставить заявку, ссылки на соцсети вк, гугл+, твиттер. Дизайн нужен скорее по классике, не под лендинг, не портянкой. 

Страницы: 

- морда;

- страница услуг;

- страница портфолио;

- информационная страница (блог, новость, контакты);

- лента портфолио;

- лента блога 

Уточнения

-Необходима работа под ключ. Т.е. готовая тема-шаблон. Мобильная верстка само собой. 

- Тема: Проникающая гидроизоляция бетона и кирпича. Применяется для фундаментов, погребов, цоколей, подземных паркингов, бассейнов и т.п. Если в более общем виде - строительные работы.

- Цвета: графит, оттенки синего, оттенки серого. 

- Контент можно посмотреть непосредственно на сайте. 

Важное уточнение

Никаких конструкторов, типа Elementor и им подобных. Нужно чтобы соблюдался принцип Wordpress - дизайн отделен от содержания. Дизайн нужен под сайт с контентом, поэтому желательно, чтобы в конечном результате - работы с адаптацией контента под дизайн было минимум.  В идеале я ожидаю следующего - загрузил новую тему, активировал, улыбнулся, занялся следующим проектом, дал исполнителю новую работу. 

ElementorWordPress
7 лет назад
ArtemBoo
Буцко 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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