Есть лендинг, есть его полная копия (другие телефоны и контакты). Хотим параллельно рекламировать оба лендинга. В дальнейшем планируем проводить некие АВ тесты для улучшения конверсии (менять местами блоки, заголовки менять и т.д.) Собственно, задача: ...
Дизайн сайта Wordpress
Требуется дизайн сайта на Wordpress http://защитабетона70.рф ПОД КЛЮЧ, С ВЕРСТКОЙ, НАТЯЖКОЙ, НАСТРОЙКОЙ ФОРМ. Конечное ТЗ сформируем в процессе. Возможна адаптация, на основе любого платного или бесплатного шаблона. Хотелось бы подешевле. В дизайн нужно вписать кнопку заказа звонка, кнопку оставить заявку, ссылки на соцсети вк, гугл+, твиттер. Дизайн нужен скорее по классике, не под лендинг, не портянкой.
Страницы:
- морда;
- страница услуг;
- страница портфолио;
- информационная страница (блог, новость, контакты);
- лента портфолио;
- лента блога
Уточнения
-Необходима работа под ключ. Т.е. готовая тема-шаблон. Мобильная верстка само собой.
- Тема: Проникающая гидроизоляция бетона и кирпича. Применяется для фундаментов, погребов, цоколей, подземных паркингов, бассейнов и т.п. Если в более общем виде - строительные работы.
- Цвета: графит, оттенки синего, оттенки серого.
- Контент можно посмотреть непосредственно на сайте.
Важное уточнение
Никаких конструкторов, типа Elementor и им подобных. Нужно чтобы соблюдался принцип Wordpress - дизайн отделен от содержания. Дизайн нужен под сайт с контентом, поэтому желательно, чтобы в конечном результате - работы с адаптацией контента под дизайн было минимум. В идеале я ожидаю следующего - загрузил новую тему, активировал, улыбнулся, занялся следующим проектом, дал исполнителю новую работу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $600
Требуется отрисовать дизайн будущего сайта компании с логотипом компании для последующей верстки в html страниц сайта. Дизайн должен быть яркий, современный, верстка под bootstrap и pixel perfect. Формат макетов psd. Время на всю работу не ...Завершен7 лет назад
- $36
Нужно будет нарисовать дизайн сайта (landing page) Оплата 2500 рублей. Необходимая тематика - Тренажеры. Срок изготовления нужен оперативный, необходимо, чтобы все готово было к 19:00 по Мск 02.09.2018 ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Веб дизайнер – для создания уникального адаптивного дизайна сайта по заданным критериям. Сайт многостраничный с большим перечнем услуг - Умение рисовать по сетке Bootstrap - Умение делать прототип будущего сайта ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать "под ключ" корпоративный сайт с элементами интернет-магазина. Кол-во товаров примерно 3-4 тыс. штук. Информация о товарах будет предоставлена в виде Excel таблицы. Индивидуальный дизайн обязательно. ТЗ будет ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $140
Необходимы специалисты в вёрстке HTML5/CSS3, которые сумеют сверстать указанный дизайн страницы со смекалкой и с минимальным количеством тегов и текста в html коде. CSS код также нужно планировать как можно меньшим, группируя однотипные свойства ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать сайт, изменить логотип, адреса, телефоны, откорректировать информацию о компании, согласно ТЗ. ТЗ прилагается.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт7 лет назад
Редизайн сайта 6 страниц. Расположение блоков меняем только на главной, на остальных страницах меняем только цветовое оформление и тд.Завершен7 лет назад
Необходимо нарисовать лендинг для вебинара для десктоп версии и мобильной. Прототип вы можете посмотреть по ссылке. https://app.moqups.com/[email protected]/jofhXWoCE5/view/page/a9631048b Там примерно 4-5 экранов. Референс http://pavelrakov-mk.ru/gc/womansuccess/ Нужно сделать ...Завершен7 лет назад
Сделать дизайн внутренней с формой захвата там будет фото + контакты для связи. ТЗ в скайпе скину.Завершен7 лет назад