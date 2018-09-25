Изменить дизайн сайта на OpenCart 3

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Завершен9 заявок276 просмотров

Добрый день,

нужно изменить дизайн для сайта по обработке фотографий.

Функционал уже готов, сайт стоит со старым дизайном, который нужно полностью изменить как для пк так и для мобильной версии.

Хотелось бы несколько таких элементов: показывая клиенту возможность обработки фотографий с изменением заднего фона или цвета продукта.

Opencart
7 лет назад
GrenzV
47 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

mikeqiq1
30 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 лет назад
$160
10 дней
Работой доволен. Роман зарекомендовал себе с наилучшей стороны.
Предоплата 100% и полное доверие человеку к которому обратился Виталий! Мне было очень комфортно работать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

mikeqiq1
30 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 лет назад

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