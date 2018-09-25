Изменить дизайн сайта на OpenCart 3

Добрый день,

нужно изменить дизайн для сайта по обработке фотографий.

Функционал уже готов, сайт стоит со старым дизайном, который нужно полностью изменить как для пк так и для мобильной версии.

Хотелось бы несколько таких элементов: показывая клиенту возможность обработки фотографий с изменением заднего фона или цвета продукта.