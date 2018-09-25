Для специализированного интернет-магазина по продаже кофемашин и кофе ссылка 1. Необходим дизайн-редизайн:- логотип, фавикон, визитка, фирменный бланк,гарантийный талон, оформление писем в почтовом клиенте. 2. Картинки для слайдера главной страницы - 3шт. ...
Изменить дизайн сайта на OpenCart 3
Добрый день,
нужно изменить дизайн для сайта по обработке фотографий.
Функционал уже готов, сайт стоит со старым дизайном, который нужно полностью изменить как для пк так и для мобильной версии.
Хотелось бы несколько таких элементов: показывая клиенту возможность обработки фотографий с изменением заднего фона или цвета продукта.
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