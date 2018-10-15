Дизайн сайта Обмен валюты СПб

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки432 просмотра

Необходимо предложить и реализовать новый дизайн сайта.

http://obmenvalut.spb.ru/

Дизайн делаем по ПК, планшет и смартфоны.

Центральная часть с курсами валют (обвел рамкой)

по функционалу устраивает, поэтому в новом дизайне она должна 

быть подобной или похожей.

Бюджет 4000 руб.

Срок 5 дней.

Оплата Сбер, Яд, Киви.

7 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

maximgaponenko
Максим 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$60
3 дня
Работа выполнена качественно и в срок. Учтены все пожелания. Рекомендую.
Остались приятные впечатления от работы с Олегом Оплата в срок, четкое тз, понимание дела Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

maximgaponenko
Максим 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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