Стильный дизайн сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки292 просмотра

Доброго дня.

Необходимо разработать  стильный юзабильный дизайн.

Сайт где будут размещаться заведения и услуги Страны.

Всего 4 страницы: Главная,страница категории,карточка заведения-услуги,о проекте.

Бриф и тз предоставим исполнителю.

Первый макет необходимо  предоставить к утру понедельника.

Самое важное- это работать до полного утверждения Заказчиком и быть на связи и оперативно реагировать на правки.

Исполнителя выбираю сегодня.

Предоплата 50 % и 50 % по факту завершения работы.

7 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
15 минут назад
7 лет назад
$150
5 дней
Все классно. Владимир отлично справился с работой. Разработал стильный и уникальный дизайн. Выполнил все оперативно и качественно.
Спасибо Ивану за интересный проект, четкое тз и быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
15 минут назад
7 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта Обмен валюты СПб

    Необходимо предложить и реализовать новый дизайн сайта. http://obmenvalut.spb.ru/ Дизайн делаем по ПК, планшет и смартфоны. Центральная часть с курсами валют (обвел рамкой) по функционалу устраивает, поэтому в новом дизайне она должна  ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн инет магазина детской мебели

    $70

    Необходимо начать с 3 вариантов дизайна, совершенно разных но обязательно в минималистическом стиле, один вариант как минимум будет с рисованными элементами. После выбора варианта и утверждения главной приступить к внутренним, их будет порядка 8, но ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн главной странички

    $30

    Нужно сделать диз главной страницы Красочно, с инфографикой, (возможно мультяшно с персонажами) Тематика - подбор и обучение персонала Лого не нужно В заявке просьба показывать свои похожие по стилю ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Изменить дизайн сайта на OpenCart 3

    Добрый день, нужно изменить дизайн для сайта по обработке фотографий. Функционал уже готов, сайт стоит со старым дизайном, который нужно полностью изменить как для пк так и для мобильной версии. Хотелось бы ...

    Opencart
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка логотипа и графического контента для интернет магазина

    Для специализированного интернет-магазина по продаже кофемашин и кофе ссылка﻿ 1. Необходим дизайн-редизайн:- логотип, фавикон, визитка, фирменный бланк,гарантийный талон, оформление писем в почтовом клиенте. 2. Картинки для слайдера главной страницы - 3шт. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн сайта Wordpress

    Требуется дизайн сайта на Wordpress http://защитабетона70.рф ПОД КЛЮЧ, С ВЕРСТКОЙ, НАТЯЖКОЙ, НАСТРОЙКОЙ ФОРМ. Конечное ТЗ сформируем в процессе. Возможна адаптация, на основе любого платного или бесплатного шаблона. Хотелось бы подешевле. В дизайн нужно вписать кнопку заказа ...

    ElementorWordPress
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Уникализировать лендинг

    Есть лендинг, есть его полная копия (другие телефоны и контакты). Хотим параллельно рекламировать оба лендинга. В дальнейшем планируем проводить некие АВ тесты для улучшения конверсии (менять местами блоки, заголовки менять и т.д.) Собственно, задача: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $600

    Требуется отрисовать дизайн будущего сайта компании с логотипом компании для последующей верстки в html страниц сайта. Дизайн должен быть яркий, современный, верстка под bootstrap и pixel perfect. Формат макетов psd. Время на всю работу не ...

    BootstrapHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен дизайнер

    $36

    Нужно будет нарисовать дизайн сайта (landing page)  Оплата  2500 рублей.  Необходимая тематика - Тренажеры.  Срок изготовления нужен оперативный, необходимо, чтобы все готово было к 19:00 по Мск 02.09.2018  ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    Веб дизайнер – для создания уникального адаптивного дизайна сайта по заданным критериям. Сайт многостраничный с большим перечнем услуг  - Умение рисовать по сетке Bootstrap  - Умение делать прототип будущего сайта  ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    7 лет назад