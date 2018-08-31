Дизайн сайта + логотип + фавикон

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок194 просмотра

Всем привет. 

1.Необходимо отрисовать дизайн сайта: 

-ПК 

-Мобильная версия 

2. Логотип для сайта 

3. Фавикон 

Всю информацию по ТЗ разместил на Google Disk: docs.google.com/document/... 

Тематика сайта: Стилист по прическам (свадебные/вечерние/фотосессии). Только прически. Не макияж. Не фото. 

Срок разработки дизайна: 1 месяц. 

Количество страниц указано в карте MindMeister (в ТЗ). 

Оплата 50% после подготовки макета и первого варианта дизайна.

Прошу сразу предлагать стоимость услуги под ключ, т.к. в ТЗ указана более чем подробная информация. Предложения без цен рассматриваться не будут.

7 лет назад
jimich
Дмитри 
32 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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