Дизайн сайта + логотип + фавикон

Всем привет.

1.Необходимо отрисовать дизайн сайта:

-ПК

-Мобильная версия

2. Логотип для сайта

3. Фавикон

Всю информацию по ТЗ разместил на Google Disk: docs.google.com/document/...

Тематика сайта: Стилист по прическам (свадебные/вечерние/фотосессии). Только прически. Не макияж. Не фото.

Срок разработки дизайна: 1 месяц.

Количество страниц указано в карте MindMeister (в ТЗ).

Оплата 50% после подготовки макета и первого варианта дизайна.

Прошу сразу предлагать стоимость услуги под ключ, т.к. в ТЗ указана более чем подробная информация. Предложения без цен рассматриваться не будут.