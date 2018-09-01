Сделать лендинг на основе страницы сайта http://skoro-budem.ru/services/malware/virus.html

В эту страницу необходимо вставить некоторые визуальные элементы с других страниц данного сайта.

Конкретно наименование страниц и элементы которые необходимо добавить покажу в процессе работы.

Лендинг должен быть адаптивным под мобильные устройства также как оригинал.