Нужен дизайн блока похожих записей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки138 просмотров

Здравствуйте!

Вот мой сайт: http://madnote.ru/

Вот пример статьи: http://madnote.ru/tele2/lichnyj-kabinet/

В конце статей мы будем выводить похожие тарифные планы.

Нужно нарисовать дизайн таких блоков. Вот пример конкурента(но он мне не нравиться, таблица не красивая): https://prnt.sc/kpfm4i

Блоки будут выводиться в конце статьи: https://prnt.sc/kpfmgk

Могут выводиться от 1 до 3 блоков.

Нужные элементы:

1.      Название тарифа.

2.      Количество SMS, который предоставляет тариф.

3.      Количество минут для звонков.

4.      Мегабайты на мобильный интернет.

5.      Абонентская плата (стоимость тарифа)

6.      Кнопка подробнее (ссылка, ведет на страницу старифом.

 

Ссылка на скачивание таблицы (так понятнее): https://dropmefiles.com/Jxgkr

Вот пример из официального сайта Теле2: https://prnt.sc/kpfpxn

7 лет назад
truebusinessboss
Николай 
51 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

St_Dismas
Иван 
23 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$3
1 день
Получил нужный дизайн с первого варианта. Все, как я хотел. Будем работать дальше!
Отличный заказчик! Грамотное постановление задачи и понятное ТЗ Вот бы все были такими)

Заявки фрилансеров

St_Dismas
Иван 
23 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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