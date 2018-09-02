Нужен дизайн блока похожих записей

Здравствуйте!

Вот мой сайт: http://madnote.ru/

Вот пример статьи: http://madnote.ru/tele2/lichnyj-kabinet/

В конце статей мы будем выводить похожие тарифные планы.

Нужно нарисовать дизайн таких блоков. Вот пример конкурента(но он мне не нравиться, таблица не красивая): https://prnt.sc/kpfm4i

Блоки будут выводиться в конце статьи: https://prnt.sc/kpfmgk

Могут выводиться от 1 до 3 блоков.

Нужные элементы:

1. Название тарифа.

2. Количество SMS, который предоставляет тариф.

3. Количество минут для звонков.

4. Мегабайты на мобильный интернет.

5. Абонентская плата (стоимость тарифа)

6. Кнопка подробнее (ссылка, ведет на страницу старифом.

Ссылка на скачивание таблицы (так понятнее): https://dropmefiles.com/Jxgkr

Вот пример из официального сайта Теле2: https://prnt.sc/kpfpxn