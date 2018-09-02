Поправить отображение фонового видео в браузере edge. 100 руб.
Доработка сайта по юзабилити ,верстки , дизайна новых стр
Нужно доработать сайт плане дизайна и верстки . Есть готовый сайт ,посажен на движок UI . Сайт чуть сыроват то есть нужно еще сделать внутренние страницы ,сверстать ,добавить контент ,где под корректировать и т. д вот такие вот задачи .
Примерная расценка сотрудничества : Дизайн новой страницы до 1500 Верстка до 1500 за стр. Корректировки и доделки существующих страниц в этом же диапазоне цен .
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Создание лендинга для продажи 1 ассортимента товара. Несколько слайдов. Цена, небольшое описание товара Условия доставки (Фото имеется, но возможно подыскать в более хорошем качестве) Стартовая, главная красочная страница призывающая совершить ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт7 лет назад
Описание задач во вложенном документе. Если у вас есть опыт выполнения похожих проектов, прошу приложить примеры. Также, при отклике сразу указывайте стоимость и сроки выполнения указанных задач.Завершен7 лет назад
- $150
Доброго времени суток. Не читая задание можете даже не писать. Кидайте 3 своих лучших работы( не нужно кидать в пример интернет магазины) Мы ищем дизайнера который сможет реализовать такой же уровень дизайна как на ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работыДизайн сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
Хотел бы воспользоваться вашим профессионализмом. А именно нужны красивые картинки и общий дизайн. Сейчас я реорганизовую свою фирму, для етого мне нужна помощь, так как в некоторых понятиях слабо разбираюсь. Работаем с ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужно нарисовать лого для интернет-магазина косметики. Возможно это будет красиво оформленная буква "М", или другие ваши идеи. Нужно уложится в 500 рублей.Завершен7 лет назад
Требуется дизайн для проекта по сетевому маркетингуЗавершен7 лет назад
- $30
Требуется веб-дизайнер, который сможет переделать уже существующий сайт под другой дизайн. Сайт - визитка с 6 страницами. Все подробности в ЛС или пишите в скайпДизайн сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Вот мой сайт: http://madnote.ru/ Вот пример статьи: http://madnote.ru/tele2/lichnyj-kabinet/ В конце статей мы будем выводить похожие тарифные планы. Нужно нарисовать дизайн таких блоков. Вот пример конкурента(но он ...Завершен7 лет назад