Доработка сайта по юзабилити ,верстки , дизайна новых стр

Нужно доработать сайт плане дизайна и верстки . Есть готовый сайт ,посажен на движок UI . Сайт чуть сыроват то есть нужно еще сделать внутренние страницы ,сверстать ,добавить контент ,где под корректировать и т. д вот такие вот задачи .

Примерная расценка сотрудничества : Дизайн новой страницы до 1500 Верстка до 1500 за стр. Корректировки и доделки существующих страниц в этом же диапазоне цен .