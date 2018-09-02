Доработка сайта по юзабилити ,верстки , дизайна новых стр

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок178 просмотров

Нужно доработать сайт  плане  дизайна и верстки .  Есть готовый сайт ,посажен на движок UI .  Сайт чуть сыроват то есть нужно еще сделать внутренние страницы ,сверстать ,добавить контент ,где под корректировать и т. д  вот такие вот задачи .   

Примерная расценка сотрудничества : Дизайн новой страницы до 1500  Верстка до 1500 за стр. Корректировки и доделки существующих страниц в этом же диапазоне  цен . 

7 лет назад
adsgroup1
Тимур 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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