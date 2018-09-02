Дизайн сайта по доставке японской еды

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок291 просмотр

Добрый день!

Ищу дизайнера с опытом работы в отрисовке дизайна для сайта доставки суши/роллов.

Отбор хочу сделать на основании портфолио, поэтому если вы уже сталкивались с данной тематикой - просьба отозваться.

Заранее благодарю за отклик!

7 лет назад
guest_15356761446029
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров