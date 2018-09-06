Дизайн для страницы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок186 просмотров

1) вынести на обложку адрес, телефон клиники

2) логотип приложила, в лучшем качестве нету

3) название клиники     24H, если на аватарку поместится, то можно писать Стоматология 24Н

4) на аватарку вынести лого (зуб)  + название клиники

5) на обложку текст мой,  +адрес клиники, + что-то для привлечения внимания,может врач приветливый или что там ставят6) также аватарку для фб адаптировать под формат аватарки Инстаграмм

7) использовать цвета, которые перекликаются с цветами на лого

Текст для оболожки

Добро пожаловать в стоматологию "24Н"!

  • Используем программу стерильности "Анти СПИД".
  • Ежемесячно проводим ценовые акции.
  • Проводим лечение по доступным ценам.
  • Находимся рядом с метро Святошин.
Наш адрес:Киев, улица Львовская 1 (метро Святошин).

Телефон: (093) 84 92 648

С удовольствием выслушаю дополнительное видение вас как дизайнера.

Все, что нужно для работы - выше.

7 лет назад
texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

Eupho_oria
Валентин 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$20
3 дня
Очень внимательный и старательный дизайнер. Рекомендую
доволен сотрудничеством с Алесей. заказчиком было предоставлено подробное ТЗ, правки минимальны. оплата своевременная. рекомендую как порядочного и ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

Eupho_oria
Валентин 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад