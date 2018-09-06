Дизайн для страницы

1) вынести на обложку адрес, телефон клиники

2) логотип приложила, в лучшем качестве нету

3) название клиники 24H, если на аватарку поместится, то можно писать Стоматология 24Н

4) на аватарку вынести лого (зуб) + название клиники

5) на обложку текст мой, +адрес клиники, + что-то для привлечения внимания,может врач приветливый или что там ставят6) также аватарку для фб адаптировать под формат аватарки Инстаграмм

7) использовать цвета, которые перекликаются с цветами на лого

Текст для оболожки

Добро пожаловать в стоматологию "24Н"!

Используем программу стерильности "Анти СПИД".

Ежемесячно проводим ценовые акции.

Проводим лечение по доступным ценам.

Находимся рядом с метро Святошин.

Наш адрес:Киев, улица Львовская 1 (метро Святошин).

Телефон: (093) 84 92 648

С удовольствием выслушаю дополнительное видение вас как дизайнера.

Все, что нужно для работы - выше.