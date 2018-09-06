Поправить отображение фонового видео в браузере edge. 100 руб.
Дизайн для страницы
1) вынести на обложку адрес, телефон клиники
2) логотип приложила, в лучшем качестве нету
3) название клиники 24H, если на аватарку поместится, то можно писать Стоматология 24Н
4) на аватарку вынести лого (зуб) + название клиники
5) на обложку текст мой, +адрес клиники, + что-то для привлечения внимания,может врач приветливый или что там ставят6) также аватарку для фб адаптировать под формат аватарки Инстаграмм
7) использовать цвета, которые перекликаются с цветами на лого
Текст для оболожки
Добро пожаловать в стоматологию "24Н"!
- Используем программу стерильности "Анти СПИД".
- Ежемесячно проводим ценовые акции.
- Проводим лечение по доступным ценам.
- Находимся рядом с метро Святошин.
Телефон: (093) 84 92 648
С удовольствием выслушаю дополнительное видение вас как дизайнера.
Все, что нужно для работы - выше.
Выбранный исполнитель
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