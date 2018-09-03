Дизайнер со знанием верстки для создания микросайта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки139 просмотров

Требуется дизайнер со знанием верстки для создания микросайта (простого), используя оригинальный сайт. Работа на WordPress на теме Root. Оплата: 1500р. 

Большая просьба: не пишите те, кому не подходит бюджет!!! 

WordPress
7 лет назад
Vally21
32 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров