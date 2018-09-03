Нужно разместить в центре логотипы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок129 просмотров

Здравствуйте

Есть psd, так же в наличии список логотипов команд, нужно их обработать и вставить по одному в центр psd и сохранить как png

Вулверхэмптон Уондерерз Кардифф СитифулхемФортуна  ДюссельдорфНюрнбергСосьедад Депортиво УэскаРайо ВальеканоВальядолид ФрозинонепармаЭмполиИнтернационалеЕнисей Крылья СоветовОренбург Ним Олимпик Стад де Реймс Лилль Олимпик Тулуза ДеснаЛьвов Арсенал  Киев АЕК ЛарнакаСпартак  ТрнаваДюделанжРейнджерсМальмёСарпсборг 08СтандардАкхисар БеледиеспорЯблонецМол Видилига наций уефа

7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Расми, благодарю за сотрудничество! Прекрасная работа. Оперативность и качество! Рекомендую другим заказчикам!
Поработали сразу над 3-ми заданиями, все супер, обращайтесь! Буду рад поработать еще)

Заявки фрилансеров

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад