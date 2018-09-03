Требуется дизайнер со знанием верстки для создания микросайта (простого), используя оригинальный сайт. Работа на WordPress на теме Root. Оплата: 1500р. Большая просьба: не пишите те, кому не подходит бюджет!!!
Нужно разместить в центре логотипы
Здравствуйте
Есть psd, так же в наличии список логотипов команд, нужно их обработать и вставить по одному в центр psd и сохранить как png
Вулверхэмптон Уондерерз Кардифф СитифулхемФортуна ДюссельдорфНюрнбергСосьедад Депортиво УэскаРайо ВальеканоВальядолид ФрозинонепармаЭмполиИнтернационалеЕнисей Крылья СоветовОренбург Ним Олимпик Стад де Реймс Лилль Олимпик Тулуза ДеснаЛьвов Арсенал Киев АЕК ЛарнакаСпартак ТрнаваДюделанжРейнджерсМальмёСарпсборг 08СтандардАкхисар БеледиеспорЯблонецМол Видилига наций уефа
Выбранный исполнитель
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