Сделать 404 страницу

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Завершен1 заявка113 просмотров

Есть сайт нужна 404 страница.

7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$20
1 день
Красивую страницу сделал Алексей для нашего сайта.
Спасибо за проект) Люблю делать 404 :)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад

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