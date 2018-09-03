Дизайн сайта (главная и 5 внутренних - есть готовые прототипы) Качество выполненной работы должно быть не ниже работ из Вашего портфолио! Итоговые макеты должны быть каждый в отдельном файле psd (в слоях)
Необходим прототип сайта в Axure
Добрый день
Необходим интерактивный прототип интернет-магазина в Axure
интересует Ваша стоимость и сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $117
Заказ для Максима Сташевского Дизайн лендинга квиз Подробности в сообщенииДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Тз прикрепилДизайн сайтовнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Интересует редизайн главной страницы сайта на основе уже имеющихся наработок.Завершен7 лет назад
Есть картинка в шапке сайта (прилагается) необычно сделанный российский флаг, необходимо дополнить его национальным флагомДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сайт нужна 404 страница.Завершен7 лет назад
Требуется сделать дизайн главной страницы сайта по прототипу. Сайт уже давно работает, но его нужно обновить. Далее будет перенос на опенкарт. Сейчас нужен только дизайн главной страницы сайта по прототипу. Подробнее во вложении.Завершен7 лет назад
- $10
Здравствуйте Есть psd, так же в наличии список логотипов команд, нужно их обработать и вставить по одному в центр psd и сохранить как png Вулверхэмптон Уондерерз Кардифф СитифулхемФортуна ДюссельдорфНюрнбергСосьедад Депортиво ...Завершен7 лет назад
- $10
Добрый день Есть логотип, по кругу размещены фото, нужно заменить Авангард Адмиралсочи Металлург-Магнитогорск торпедо Северсталь удалить лада ...Завершен7 лет назад
- $10
Здравствуйте.Есть файл в psd про ла лига сезон 2018–2019, в нем есть в центре большой логотип, его надо изменить и размножить с 1 по 40 тур, так же один раз сохранить любой тур в psdЗавершен7 лет назад