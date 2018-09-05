Сделать дизайн

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка138 просмотров

нужен макет сайта, крекреативный дизайн! ТЗ личку

7 лет назад
eslusive
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Yumrec
Ким 
34 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
7 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель, делает всё срок, работаю не первый раз с ними работаю! Успехов вам и процветание в вашей работе.
Спасибо за отзыв, очень приятно было с вами по работать

Заявки фрилансеров

Yumrec
Ким 
34 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
7 лет назад

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