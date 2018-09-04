Дизайн промышленного портала

Требуется сделать дизайн 11 страниц портала. Стиль минимализм. Кроме 11 страниц нужно:

1. 3 адаптивные страницы

2. 1 попап окно

3. Как уже сказал, цветовая гамма - минимализм, но нужно предложить еще 2 цветовые схемы для нескольких тематических страниц. (Небольшая доработка не более чем на 30 минут)

Подробное ТЗ и прототипы по ссылке https://www.dropbox.com/s/ztr8mvrop6gf9ob/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.rar?dl=0

Покажите примеры подобных портальных проектов, дайте оценку.

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