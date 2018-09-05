Создать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок239 просмотров

Необходима помощь в создании сайта

7 лет назад
guest_15361837244448
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    Проект - многостраничный сайт по сертификации ISO. _ttps://cert-russia.ru/ Нужна консультация UX/UI дизайнера по данному сайту: юзабилити, подаче информации, возможно доработать/сменить текущий дизайн

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание промо-страницы для оператора связи.

    Уважаемые фрилансеры!  Нужен ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, красивый промо-сайт без использования шаблонов и клипартов! Оплата в рублях, т.к. заказчик из РФ. Задача: Оператору связи нужно создание промо-странички для бывших (отключившихся) абонентов.  ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо дизайн на личный кабинет, регистрацию, корзину сайта

    Здравствуйте. Необходимо дизайн на дополнительные элементы сайта (личный кабинет, регистрация, корзина) + для мобильная версия/адаптация отрисованного Фактически необходимо перерисовать элементы другого сайта в стилистике нашего. ТЗ прикреплено. ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Коллаж для сайта

    Сделать коллаж для сайта (блог о программировании). Напишите, пожалуйста, стоимость работы за 1 час. В проекте предполагается постоплата или поэтапная постоплата. Если есть, дайте ссылки на разработанные Вами коллажи.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно сделать форму приема объявлений

    $22

    Всем привет. Ищу веб-дизайнера, нужно сделать форму приема объявлений. Фронт  bootstrap, то есть д.б. адаптация. Бриф во вложении.  Более низкая цена – ваше конкурентное преимущество. Прежде чем подать заявку, читайте бриф. ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта - разработать

    Добрый день! Требуется разработать дизайн сайта в строгом, но инфографичном стиле.  Формат сайта - лендинг. Примерное количество страниц - 5-6 штук. Пришлите, пж, свои пасценки и примеры разработанных вами сайтов. Благодарю.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    7 лет назад