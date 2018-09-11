Перенести дизайн-макет из CorelDraw в photoshop

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок226 просмотров

Добрый день)

Нужно из coreldraw вытащить дизайн макет и подготовить его к верстке в photoshop 

Чтобы на выходе получился psd файл с дизайном, удобным для дальнейшей верстки на wordpress

CorelDRAWWordPress
7 лет назад
teremo4ek
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mis316
Роман 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$40
3 дня
Роман, спасибо огромное за работу!) Профессионально подошел к выполнению, был всегда на связи и детально проработал дизайн-макет для сайта. Еще раз спасибо) Всем рекомендую! Продолжим работу и по другим проектам
Благодарю Павла за интересный проект, оперативное утверждение, правильную поставновку задания. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

mis316
Роман 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад