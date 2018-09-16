Проект - многостраничный сайт по сертификации ISO. _ttps://cert-russia.ru/ Нужна консультация UX/UI дизайнера по данному сайту: юзабилити, подаче информации, возможно доработать/сменить текущий дизайн
Сделать шапки на основе дизайна сайта для канала, группы, страницы
Ищем web-дизайнера.
Необходимо сделать шапку на основе дизайна сайта http://dm-belskiy.ru/ для:
-канала на youtube - https://www.youtube.com/channel/UCZIZlq8BwYnM9M26owBxcKQ;
-группы вконтакте - https://vk.com/dm_belskiy
- страницы facebook - https://www.facebook.com/dmbelskiyPRO/
Оплата 2000-3000 рублей, на карту или электронный кошелек.
В ближайшее время, возможно, будут появляться новые задания, поэтому рассматривается продолжительное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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