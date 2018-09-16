Сделать шапки на основе дизайна сайта для канала, группы, страницы

$43
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок253 просмотра

Ищем web-дизайнера. 

Необходимо сделать шапку на основе дизайна сайта http://dm-belskiy.ru/ для: 

-канала на youtube - https://www.youtube.com/channel/UCZIZlq8BwYnM9M26owBxcKQ; 

-группы вконтакте - https://vk.com/dm_belskiy 

- страницы facebook - https://www.facebook.com/dmbelskiyPRO/ 

Оплата 2000-3000 рублей, на карту или электронный кошелек. 

В ближайшее время, возможно, будут появляться новые задания, поэтому рассматривается продолжительное сотрудничество.

7 лет назад
dmitry174
Дмитрий 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$45
3 дня
Евгений подошел к работе ответственно и качественно. Все выполнено в срок и с учетом всех пожеланий. Приятно сотрудничать! Однозначно рекомендую
Хороший заказчик, всегда на связи, оплату производил вовремя. Было приятно сотрудничать, рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад